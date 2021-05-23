Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
283.869
-12.82%
EXEN Coin
36.57
-9.83%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C
    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de direkt katılacak

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de direkt katılacak

    İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte, Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 20:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

    TOTTENHAM'IN GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A YARADI

    Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.

    BEŞİKTAŞ'IN ÖN ELEME OYNAMASINA NEDEN OLACAKTI

    Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi de direkt katılacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir