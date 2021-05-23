- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de direkt katılacak
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de direkt katılacak
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte, Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 19:56
- Güncelleme : 23.05.2021 - 20:16
İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.
TOTTENHAM'IN GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A YARADI
Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN ÖN ELEME OYNAMASINA NEDEN OLACAKTI
Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.