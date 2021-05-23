Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de direkt katılacak

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte, Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

TOTTENHAM'IN GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A YARADI

Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖN ELEME OYNAMASINA NEDEN OLACAKTI

Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.