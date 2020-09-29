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    Beşiktaş, Sporting Lisbon'dan Valentin Rosier'i kiraladı

    Beşiktaş, Sporting Lisbon'dan Valentin Rosier'i kiraladı

    Uzun süredir sağ bek arayan Beşiktaş, Sporting Lisbon'un Fransız oyuncusu Valentin Rosier ile prensipte anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 20:43
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 20:43
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    Gökhan Gönül ve Naızm Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran ve bir süredir zorunlu olarak Necip Uysal'ı savunmanın sağında oynatan Beşiktaş, nihayet sağ bek bölgesine transfer yaptı.

    beIN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Sporting Lisbon'un Fransız oyuncusu Valentin Rosier ile el sıkıştı.

    KİRALANACAK

    Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rosier'in kiralık olarak transfer edileceği belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon 17 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, gol veya asist üretememişti.

    Beşiktaş, Sporting Lisbon dan Valentin Rosier i kiraladı #1

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