- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasından galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 23:24
- Güncelleme : 11.02.2021 - 23:36
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Konyaspor ile karşılaştı.
Maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da beraberlik bozulmayınca maç, penaltılara gitti.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Penaltılarda 3-2 kazanan Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe'yi eleyen Medipol Başakşehir.