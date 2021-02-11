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    Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

    Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

    Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasından galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 23:24
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 23:36
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    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Konyaspor ile karşılaştı.

    Maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da beraberlik bozulmayınca maç, penaltılara gitti.

    RAKİP BAŞAKŞEHİR

    Penaltılarda 3-2 kazanan Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe'yi eleyen Medipol Başakşehir.

    Beşiktaş, Türkiye Kupası nda yarı finale yükseldi #1

    Beşiktaş, Türkiye Kupası nda yarı finale yükseldi #2

    Beşiktaş, Türkiye Kupası nda yarı finale yükseldi #3

    Beşiktaş, Türkiye Kupası nda yarı finale yükseldi #4

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