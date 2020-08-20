Beşiktaş, Alanyaspor'un 31 yaşındaki stoperi Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşikta, N'Sakala transferinin ardından Alanyaspor'dan bir ismi daha kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen Welinton'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.

Deneyimli savunmacı, Alanyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maça çıkıp 3 de gol atmıştı.

Beşiktaş, Welinton'u açıkladı VİDEO

N'SAKALA, DAHA ÖNCE TESİSLERDE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

N'Sakala, Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton için bir süre önce, transferin bittiğini gösteren bir video yayınlamıştı.