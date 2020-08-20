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Beşiktaş, Welinton'u açıkladı
Beşiktaş, Alanyaspor'un 31 yaşındaki stoperi Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 20:15
- Güncelleme : 20.08.2020 - 20:15
Beşikta, N'Sakala transferinin ardından Alanyaspor'dan bir ismi daha kadrosuna kattı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen Welinton'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.
Deneyimli savunmacı, Alanyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maça çıkıp 3 de gol atmıştı.
Beşiktaş, Welinton'u açıkladı VİDEO
N'SAKALA, DAHA ÖNCE TESİSLERDE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
N'Sakala, Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton için bir süre önce, transferin bittiğini gösteren bir video yayınlamıştı.