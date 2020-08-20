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    Beşiktaş, Welinton'u açıkladı

    Beşiktaş, Welinton'u açıkladı

    Beşiktaş, Alanyaspor'un 31 yaşındaki stoperi Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 20:15
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 20:15
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    Beşiktaş, Welinton'u açıkladı

    Beşikta, N'Sakala transferinin ardından Alanyaspor'dan bir ismi daha kadrosuna kattı.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen Welinton'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.

    Deneyimli savunmacı, Alanyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maça çıkıp 3 de gol atmıştı.

    Beşiktaş, Welinton'u açıkladı VİDEO

    N'SAKALA, DAHA ÖNCE TESİSLERDE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

    N'Sakala, Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton için bir süre önce, transferin bittiğini gösteren bir video yayınlamıştı.

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