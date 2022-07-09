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- Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti
Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti
- Haber Merkezi
- 09.07.2022 - 18:59
- Güncelleme : 09.07.2022 - 19:06
Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , ilk hazırlık maçında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi.
Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kara Kartal, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Alman ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Tivoli Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Werder Bremen 2. yarıya golle başladı. 48. dakikada Eren Dinkçi takımını öne geçiren golü kaydetti.
Salih Uçan penaltıdan eşitliği sağladı
Beşiktaş, 68. dakikada Salih Uçan'ın penaltıdan bulduğu golle skora dengeyi getirdi.
Galibiyet golü Oğuzhan Akgün'den geldi
Siyah-Beyazlı ekip 77. dakikada ise Oğuzhan Akgün'ün golüyle geri düştüğü mücadelede öne geçmeyi başardı. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.
Beşiktaş'ın ilk 11'i
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Josef, Gedson, Umut, Hasic, Boyd, Cenk Tosun