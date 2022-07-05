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    Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı

    Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı

    Beşiktaş, Hollandalı forvet Wout Weghorst’un transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 20:35
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 20:47
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    Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Wout Weghorst transferini resmiyete kavuşturdu.

    Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.

    Kiralama bedeli ödenmeyecek

    Beşiktaş, Weghorst için Burnley'e kiralama bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.

    Yine siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre Weghorst 2022-2023 sezonu için net 2.8 milyon euro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin euro performans primi alacak.

    Beşiktaş, yeni golcüsü Weghorst'u KAP'a bildirdi VİDEO

    "2,8 milyon euro garanti ücret verilecek"

    Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şu şekilde:

    “Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.”

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