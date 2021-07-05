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    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.07.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 21:24
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    Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, yeni transfer Salih Uçan da katıldı.

    BEŞİKTAŞ, SEZONUN İLK ANTRENMANINI YAPTI

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan Milli Takımı forması giyen ve izinli olan Domagoj Vida, Kanada Milli Takımı'nda bulunan Cyle Larin, Brezilya'dan döndükleri için karantinaya girecek olan Josef de Souza ve Welinton Silva'nın yanı sıra kadroda düşünülmeyen Umut Nayir, Tyler Boyd, Douglas ve Jeremain Lens ile tedavisi devam eden Ajdin Hasic, antrenmana katılmadı.

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    ATİBA SALONDA ÇALIŞTI

    Geçen sezonu farklı ekiplerde kiralık olarak tamamlayan Güven Yalçın ve Kartal Kayra Yılmaz, takımla çalıştı. Atiba Hutchinson ise çalışmasını salonda yaptı.

    Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, çeşitli kondisyon koşuları gerçekleştirdi.

    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

     

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    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı #3

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı #4

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