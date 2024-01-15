Aston Villa, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un peşinde Attığı gollerle adeta Beşiktaş’ı sırtlayan genç yıldız Semih Kılıçsoy, Avrupa’nın radarında. Semih’i takibe alan Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, sezon sonu Beşiktaş’ın kapısını çalacak.

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Sezon başından bu yana istediği ivmeyi yakalamayan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıkışa geçti.

Santos'un geldiği günden bu yana iki maçta rakip filelere toplam 7 gol bırakan siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy ismi göze çarpıyor.

Öyle ki Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de son dört maçta beş gol atıp bir de asist yaparak Beşiktaş'ın parlayan yıldızı haline geldi.

Başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi

Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başlayan genç Semih'in ünü hızla yayılırken önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Ligimizden yaptığı transferlerle yakından tanınan ve Aston Villa Sportif Direktörlüğü görevini yürüten Monchi’nin gözü, bir süredir Semih Kılıçsoy'un üzerinde.

Hal böyle olunca İngiliz kulübü Aston Villa, 18 yaşındaki genç futbolcuyu takibe aldı.

Monchi, Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalacak

Zaniolo’yu Galatasaray’dan Aston Villa’ya getiren isim olan Monchi, sezon sonunda Semih Kılıçsoy için ciddi bir teklif yapacak.

Öte yandan Monchi'nin, sezon başından bu yana Semih Kılıçsoy'u takip ettiği biliniyor.

Hatta Monchi, Semih için Beşiktaş'ın sezon başında kapısını çalsa da beklediği yanıtı alamamıştı.

Beşiktaş sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, bu sezon süre bulduğu 15 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda genç oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.