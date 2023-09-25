Beşiktaş'ın stat ismi Tüpraş oldu Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.

İHA

Beşiktaş, Tüpraş ile anlaştı.

Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı stadyumun isim hakkı ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını duyuran siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonu için anlaşmanın bedelinin 230 milyon 383 bin 150 lira olduğunu duyurdu.

KAP'a bildirildi

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır.



2023-2024 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)