Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi için UEFA'ya verdiği oyuncu listesini açıkladı. Yeni transfer Eric Bailly listede yer aldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Eric Bailly listede

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya gönderdiği listede yeni transfer Eric Bailly de yer aldı.

Umut Meraş, Emrecan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Kartal Yılmaz, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün ise listeye yazılmadı.

Beşiktaş'in kadrosu

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosu şu şekilde: