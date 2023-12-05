Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'tan birlik mesajı Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını alırken, yeni yönetim kurlunu da açıkladı. Arat, birlik mesajı verirken rakibi olan Serdal Adalı'nın yönetim kurulundaki isimlerle görüşüp onların da katkılarından yararlanacağını söyledi.

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Siyah-beyazlılarda yönetim değişti...

Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa seçilen Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na seçilen Hasan Arat mazbata töreninde konuşma yaptı.

Birlik mesajı veren Arat, genel kuruldaki rakibi Serdal Adalı'nın yönetim kurulu ile de görüşeceğini söyledi.

"Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak"

Arat, şöyle konuştu:

Biraz önce Serdal Adalı ile telefonda görüştüm. Karşılıklı muhabbetlerimiz vardır. Şunu rica ettim; kendisinin yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşlardan faydalanmak isteriz dedim.



Hazır motive olmuşlar, çok kıymetli arkadaşlar var. 'Memnuniyetle' dedi. Bugünden itibaren Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Kimden nasıl faydalanabiliriz, ne projeler var.



Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Hep beraber olma dönemidir. Zor olacak bu iş. Bize büyük teveccüh gösterildi. Bunun bilincindeyiz. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu düşünmez. Bizim hedefimiz büyük. Süremiz kısa ama Beşiktaş'a 1 gün bile hizmet etmek onurdur." dedi.

"Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum"

Ahmet Nur Çebi'ye emekleri için teşekkür eden Hasan Arat sözlerini şu şekilde noktaladı:

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, ayrıca ailelerine şükran borçluyuz. Bir Beşiktaşlı olarak teşekkür ediyorum. Büyük emek verdiler.