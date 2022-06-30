Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. İç saha, deplasman ve 3. forma olarak gösterilen 2022/23 sezonu formaları sosyal medyada taraftarın beğenisine sunuldu.

Beşiktaş'ın 2022/23 sezonunda giyeceği yeni formalar resmen açıklandı. Formaların fiyatları da belli oldu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Onurlu bir oyunu odağında tutan Kulübümüzün 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor." ifadeleri yer aldı.

Günlük hayata uygun tasarlandı

Açıklamada, formaların günlük hayata da rahatlıkla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığı ve AEROREADY teknolojisinin kullanıldığı aktarıldı.

600 TL'den satılıyor

Yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma setinin ise 679 liradan satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yeni sezonda giyilecek 3 formada da kulübün 120. kuruluş yılına özel olarak 120. yıl özel logosunun yer alacağı belirtildi.

Taraftar beğenmedi

Beşiktaş taraftarı 2022/23 sezonu formalarının tanıtımını merakla bekliyordu. Ancak yeni formalar taraftarı memnun etmedi. Sosyal medyada formaları eleştiren binlerce paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı İZLE