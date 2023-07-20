Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında anlaşma sağladığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelerek siyah beyazlılar ile sözleşme imzalayacak.

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Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transfer piyasası kızıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, birçok isim konusunda atağa geçmişti.

Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray’a, Dusan Tadic’i ise Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, savunma için Lyanco’yla anlaştıktan sonra bir ismi daha kadrosuna katıyor.

O isim ise Jean Onana...

Onana İstanbul'a geldi

Dün Lyanco'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş, bugün de 23 yaşındaki Jean Onana'yı getirdi.

Kamerunlu orta saha, saat 21:00'da Atatürk Havalimanı'na geldi.

4.2 milyon euro civarı bonservis ödenecek

Beşiktaş'ın Onana için Lens'e 4.2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Resmi sözleşmeyi imzalayacak

Oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

21 maçta forma giydi

Jean Onana geçen sezon Ligue 1'de 21 maça çıkarken, 807 dakika sahada kaldı ve 3 kez sarı kart gördü.

Onana'nın geride kalan sezonda gol ya da asisti bulunmuyor