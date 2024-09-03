Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, İstanbul'da Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario, İstanbul'a geldi..

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İHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Mario ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

31 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini ilerletmek için bugün Lizbon'dan kalkan tarifeli uçakla saat 17.45 sıralarında İstanbul'a geldi.

Tecrübeli futbolcu taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Beşiktaş’ın yeni transferi Joao Mario sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE AYNI UÇAKTAN İNDİ

Öte yandan Benfica takımına imza atan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da aynı uçaktan iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Mario, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)