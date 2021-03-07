Beşiktaşlılardan Podolski paylaşımı

Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Tyler Boyd'un açıklamalarına tepki gösteren Galatasaray taraftarına karşılık, Beşiktaş taraftarları Podolski'nin açıklamalarını paylaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un 2. golünü atan eski Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd, maç sonu tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A YARDIMCI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Boyd açıklamasında, "Bugün çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi. Sivasspor ve Beşiktaş'a yardımcı olduğum için çok mutluyum.

Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık."

BEŞİKTAŞLILARDAN PODOLSKİ PAYLAŞIMI

Boyd'un açıklamaları Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı. Galatasaray taraftarının tepkisine karşılık olarak Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyasporlu Podolski'nin geçen sene paylaştığı "Mayıslar bizimdir" paylaşımını paylaştılar.

Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemli bir maçtı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN