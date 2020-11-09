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    Beşiktaş'ta 3 futbolcu ve bir personel koronaya yakalandı

    Beşiktaş'ta 3 futbolcu ve bir personel koronaya yakalandı

    Beşiktaş Kulübü'nde üç futbolcu ve bir personelin korona testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • AA
    • 09.11.2020 - 18:21
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 20:33
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    Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.

    Açıklamada koronavirüe yakalanan futbolcuların isimlerine yer verilmedi.

    Beşiktaş ta 3 futbolcu ve bir personel koronaya yakalandı #1

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