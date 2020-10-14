Beşiktaş'ta Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ın Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah da, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından nasibini aldı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Mensah'a Gana Milli Takımı kampı dönüşünde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.

BEŞİKTAŞ, MENSAH'IN KORONAVİRÜSE YAKALANIDIĞINI AÇIKLADI

"Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaz transfer döneminde Kayserispor'dan siyah beyazlı ekibe dahil olmuştu.

