Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan Gedson ve Galatasaray derbisi cevabı

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Olimpik Lyon deplasmanından 1-0 galip ayrılan Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

Lyon deplasmanındaki galibiyeti değerlendiren Feyyaz Uçar, "İnanılmaz bir galibiyet. Çok zor bir maç. Her şey olabilirdi maçta. Direkten dönen tıp var. VAR'ın doğrulattığı pozisyonlar var. Finalde golü attık, belki de 2-0, 3-0'ı da bulacaktık. Avrupa arenası böyle, her an her şey olabilir. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Avrupa'da bizim için dönüm maçı oldu. Bu 3 puan bizi ilk 24'ün arasına sokar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ersin Destanoğlu'nun fedakarlığına dikkat çeken Feyyaz Uçar, "Ersin büyük bir fedakarlık gösterdi, oynamak istediğini belirtti. Bu kadar kısa sürede iyileşip bugün devleşmesi güzel. Bu bir Beşiktaşlılık fedakarlığıdır. Ona çok teşekkür ediyoruz. Onun nezdinde diğer arkadaşlara da, ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.