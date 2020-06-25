Dolar
6.8524
-0.0481%
Euro
7.6914
-0.3511%
Altın
1763.22
0.1033%
Borsa
114138.95
-0.2708%
G. Altın
388.593
0.087%
Bitcoin
63854.81
-1.4047%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    Beşiktaş'ta iki oyuncu koronaya yakalandı

    Beşiktaş'ta iki oyuncu koronaya yakalandı

    Beşiktaş, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 21:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ta iki oyuncu koronaya yakalandı #1

    Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada  2 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    OYUNCULARIN İSİMLERİ AÇIKLANMADI

    Yapılan açıklamada virüs testi pozitif çıkan oyuncuların isimleri gizli tutuldu.

    Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

    2 FUTBOLCUDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

    "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

    Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

    Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

    Beşiktaş'ta iki oyuncu koronaya yakalandı #2

    Görüş Bildir