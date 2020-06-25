Beşiktaş'ta iki oyuncu koronaya yakalandı

Beşiktaş'ta iki oyuncu koronaya yakalandı

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Beşiktaş, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

OYUNCULARIN İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Yapılan açıklamada virüs testi pozitif çıkan oyuncuların isimleri gizli tutuldu.

Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

2 FUTBOLCUDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."