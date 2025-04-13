Beşiktaş'ta planlar tutmadı: Haftayı beşinci sırada kapatabilir

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Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir FK karşılaştı.

Dolmabahçe'deki maçın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Beşiktaş, baskılı oynasa da gol bulamadı.

YUSUF SARI ŞOV YAPTI

Konuk ekip, Yusuf Sarı’nın 62 ve 76. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Beşiktaş, son 5 lig maçında 3. yenilgisini yaşadı ve 48 puanda kaldı.

Başakşehir ise üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 45 yaptı.

HAFTAYI BEŞİNCİ SIRADA KAPATABİLİR

Bu maça, kazanıp üçüncülük koltuğunu Samsunspor’dan almak için çıkan Kara Kartal, bu hafta alınacak diğer sonuçlara göre haftayı beşinci sırada tamamlayabilir.

Eğer yarın Eyüpspor, yarın Adana Demirspor’u yenerse dördüncülük koltuğunu kapacak ve Beşiktaş, beşinci sıraya gerileyecek.

FARKI 3'E İNDİRDİ

Başakşehir, yaklaşık 2,5 sene sonra Beşiktaş’ı mağlup etti.

Turuncu- lacivertliler, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 12 Eylül 2022’de Traore’nin golüyle 1-0 yenmişti.

Dün akşam birbirinden şık 2 gol atan Yusuf Sarı, skor sevincini taklalar atarak kutladı.

Başakşehir, bu sonuçla, Beşiktaş’la arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

PLANLAR TUTMADI

Siyah-Beyazlılar, karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu 11’iyle başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Solskjaer’in planı tutmadı ve Kartal, bu maçtan puan çıkaramadı.