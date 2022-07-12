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    Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

    Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

    Beşiktaş'ta oyundan çıktığı için soyunma odasının kapısını tekmeleyen genç stoper Serdar Saatçi, Valerien İsmael raporu ve yönetim kurulunun onayıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.
    • 12.07.2022 - 21:45
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 22:17
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    Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kufstein Arena'da Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla karşılaştı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

    Karşılaşmaya siyah-beyazlıların genç stoperi Serdar Saatçı ile teknik direktör Valerien Ismael arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

    72. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan Serdar Saatçı, yeteri kadar tempo yapmadığı için teknik direktör Valerin Ismael tarafından birkaç kez uyarıldı.

    11 dakika sonra oyundan alındı

    Saha içindeki performansını artırmayan 19 yaşındaki genç savunmacı, Valerien Ismael tarafından 83. dakikada oyundan alındı ve yerine Aytuğ Batur Kömeç dahil oldu.

    Soyunma odasının kapısını tekmeledi

    Oyundan çıkan futbolcular yedek kulübesine geçerken, oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Serdar Saatçı ise doğrudan soyunma odasına doğru yöneldi ve iddialara göre soyunma odasının kapısını tekmeledi.

    Beşiktaş ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı #1

    Kadro dışı bırakıldı

    Beşilktaş maç içerisinde yaşanan olaylardan dolayı açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

    "Avusturya'da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Sözleşme uzatmaya yanaşmıyor

    Beşiktaş'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Serdar Saatçı'nın siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatmaya yanaşmadığı ve İtalya'dan talip kulüpler olduğu iddia ediliyor.

    Beşiktaş ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı #2

    Beşiktaş ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı #3

    Beşiktaş ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı #4


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