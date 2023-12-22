Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer hamlesi! Teklif yapıldı Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak Premier Lig ekibi Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmeler başladı.

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Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor...

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta Güneş'in ayrılığının ardından takımın başına Burak Yılmaz geçmişti.

Burak Yılmaz yönetiminde de istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar takımın başına efsane futbolcusu Rıza Çalımbay'ı getirdi.

Çalımbay merhem olamadı

En son sahasında Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'la da yollar ayrıldı.

Rota yurt dışı

Çalımbay'ın ardından rotayı yurt dışına çeviren Beşiktaş'ta ilk teklif belli oldu.

Solskjaer'e teklif yapıldı

Beşiktaş, teknik direktörlük için son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'le görüşmelere başladı.

1,5 yıllık teklif

Siyah-beyazlılar Ole Gunnar Solskjaer'e siyah-beyazlılar 1.5 yıllık teklif yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine geçen Ole Gunnar Solskjaer, ilk olarak Manchester United'da forvet antenörü olarak görev aldı.

Daha sonra ise 2008 yılında 25 maçlık Manchester United'ın teknik direktörü oldu.

Burada 2.12 maç başı puan ortalamasını yakaladı.

Molde'ye geçti

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra ise 2011 yılında Molde'nin teknik direktörü olan Ole Gunnar Solskjaer, burada 125 karşılaşmada takımın başında yer aldı.

Bu maçlarda ise 1.85 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Molde'den Cardiff'e

Ole Gunnar Solskjaer, Molde'den ayrıldıktan sonra Cardiff'in başına geçti.

30 maçta takımın başında yer alan Ole Gunnar Solskjaer, teknik direktörlük kariyerinin en kötü sonuçlarını aldı.

Ole Gunnar Solskjaer, Cardiff'te 1.07 maç ortalamasına ulaştı.

Norveç'e geri döndü

Cardiff'te geçen kötü sezon ardından Ole Gunnar Solskjaer, eski takımı Molde'nin başına geri döndü.

2015-2018 yılları arasında Molde'nin başında yer alan Norveçli teknik adam, 118 maçta 1.84 maç başı ortalaması yakaladı.

Son görevi Manchester United

Molde'de geçen başarılı sezonlar ardından Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'a geri döndü.

2018-19 sezonunda 19 maçlığına geçici olarak takımın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, 2.32 maç başı puan ortalaması yakalayınca yeni sezonda da takımın başında yer aldı.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Manchester United'ın başında görev alan 50 yaşındaki teknik adam burada da ilk 19 maçta 2.32 ortalama 149 maçta ise 1.79 maç başı puan ortalaması yakaladı.