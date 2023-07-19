Beşiktaş'tan transfer harekatı: Lyanco İstanbul'da Beşiktaş, uzun süren uğraşların ardından Southampton'dan Lyanco'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı stoper sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

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ensonhaber.com

Transferin suskun takımı Beşiktaş transfer taarruzuna geçiyor.

Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray’a, Dusan Tadic’i Fenerbahçe’ye kaptıran, Nathan Redmond’ın ayrılık kararıyla sarsılan siyah-beyazlılar taraftarını mutlu etmek istiyor.

Stoper transferi için uzun süredir uğraşan Beşiktaş, mutlu sona ulaştı.

Lyanco Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, Southampton'dan Lyanco'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Lyanco'nun transferi konusunda kulübü Southampton ve futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Brezilyalı futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Maliyeti belli oldu

Siyah-beyazlılar, sağ stoper oynayan Lyanco için kulübü Southampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, ayrıca 4 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek..

30 maçta forma giydi

2021 yılında Torino'dan transfer olduğu Southampton ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Lyanco, geride kalan sezonda 30 resmi maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistle oynadı.

Lyanco ayrıca, sezonu 6 sarı kartla tamamladı.