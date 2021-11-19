Bitexen Teknoloji’den Vanspor’a Yeni Forma Göğüs Sponsorluğu ve Taraftar Token

Bitexen Teknoloji ve Vanspor Sponsorluk Anlaşmasına İmza Attı.

Bitexen Teknoloji A.Ş., Vanspor’un yeni forma göğüs sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Vanspor Başkanı Mehmet Avcı’nın yer aldığı törende imzalandı.

Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., Vanspor’un yeni forma göğüs sponsoru oldu. Bitexen Teknoloji ve Vanspor arasındaki forma göğüs sponsorluk anlaşması Kasım 2021 itibarıyla 3 yıl boyunca devam edecek. Anlaşma kapsamında Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda Vanspor Futbol Kulübü adına bir taraftar token da listelenecek.

İmza töreninde konuşan Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı, “Vanspor’umuz için sürdürülebilir gelir kaynakları yaratmak ve bunun verdiği güçle, takımımız için sağlam bir alt yapı oluşturmak konusunda planlı bir mücadele veriyoruz.

Bu konuda pek çok girişimde bulunduk ve bulunuyoruz. Nitekim bu girişimlerimiz ilk meyvesini verdi. Mutlu ve gururluyuz!

Şanlı tarihi ile köklü bir camia olan ve milyonların ortak gönül paydası olan Kulübümüz, Bitexen ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması yaptı. Hem Kulübümüz hem de Bitexen için hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Kemal Cenk Erdem: “Sporun önde gelen destekçilerinden olma hedefimizi sürdürüyoruz.”

Törende konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Vanspor ile forma göğüs sponsorluğu ve taraftar token anlaşması yapmaktan mutluyuz. Vanspor’u ve Vanspor taraftarını Bitexen ile tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz. Bitexen olarak son aylarda futbol adına tüm liglerde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve sponsorluklarla, sporun önde gelen destekçilerinden olma hedefimizi sürdürüyoruz. Blokzincir ekosisteminde, takımla taraftarın arasındaki bağı token ekonomisiyle perçinleyen, kulüplere de bu sayede fayda sağlayan bir Finansal Teknoloji şirketiyiz. Sunduğumuz teknolojilerle sporu, sporcuyu ve sporseveri bir araya getiriyor ve kulüplerin ekonomilerini güçlendiriyoruz. İş birliği ve sponsorluklarımız, bu vizyonumuz doğrultusunda devam edecek.”

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.