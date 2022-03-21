Petrol
109.38
1.32%
Euro
16.36
0.00%
Dolar
14.81
0.15%
Altın
914.64
0.08%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
611.295
-1.43%
BTXN Coin
39.18
0.10%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 sporcumuz finalde

    Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 milli sporcu finale çıktı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 02:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 sporcumuz finalde

    Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 48 kiloda Erivan Barut, 52 kiloda Hatice Akbaş, 63.5 kiloda Gizem Özer, erkeklerde ise 54 kiloda Samet Gümüş, 63.5 kiloda da Kerem Özmen finale yükseldi.

    Yarı final müsabakalarında Erivan, İtalyan Erika Prisciandaro, Hatice, Macar Monika Hajnalka Sipos, Gizem, Finlandiyalı Naiimo Bulhan, Samet, İrlandalı Dylan James Eagleson, Kerem de Gürcü Lasha Gagnidze'yi mağlup etti.

    5 SPORCUDAN BRONZ MADALYA

    Şampiyonada yarı final maçlarını kaybeden Gizem En, Mehmethan Çınar, Tahir Taha Akkoyun, Nurullah Oyan ve Emir Büyükdağ ise bronz madalya aldı.

    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası nda 5 sporcumuz finalde #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe - Konyaspor - CANLI SKOR
    Futbol

    Fenerbahçe - Konyaspor - CANLI SKOR

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Elazığ’da devlet desteği ile çiftlik sahibi oldu
    Yaşam

    Elazığ’da devlet desteği ile çiftlik sahibi oldu

    Görüş Bildir