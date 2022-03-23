22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya yağmuru

Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Samet Gümüş ve Kerem Özmen altın madalya kazanırken, Türkiye şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı.

SAMET VE KEREM'DEN ALTIN MADALYA

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.

Kerem Özmen ise 63.5 kilo finalinde Ermeni rakibi Artur Shakhpazyan'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

TÜRKİYE 10 MADALYA ALDI

Türkiye, böylece şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

Erkeklerde Kerem Özmen, Samet Gümüş altın, Nurullah Oyan, Mehmethan Çınar, Tahir Taha Akkoyun ve Emir Büyükdağ bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş, Gizem En ise bronz madalya aldı.