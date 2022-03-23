Petrol
121.69
5.38%
Euro
16.36
-0.02%
Dolar
14.85
0.16%
Altın
928.80
1.38%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
628.338
-0.14%
BTXN Coin
41.71
1.13%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya yağmuru

    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya yağmuru

    Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Samet Gümüş ve Kerem Özmen altın madalya kazanırken, Türkiye şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 23:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı.

    SAMET VE KEREM'DEN ALTIN MADALYA

    Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.

    Kerem Özmen ise 63.5 kilo finalinde Ermeni rakibi Artur Shakhpazyan'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası nda madalya yağmuru #1

    TÜRKİYE 10 MADALYA ALDI

    Türkiye, böylece şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası nda madalya yağmuru #2

    Erkeklerde Kerem Özmen, Samet Gümüş altın, Nurullah Oyan, Mehmethan Çınar, Tahir Taha Akkoyun ve Emir Büyükdağ bronz madalya elde etti.

    Kadınlarda ise Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş, Gizem En ise bronz madalya aldı.

    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası nda madalya yağmuru #3

    22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası nda madalya yağmuru #4


    İlginizi Çekebilir

    Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi
    Dünya

    Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi

    Hulusi Akar milli torpido AKYA ile ilk atışı yaptı
    Gündem

    Hulusi Akar milli torpido AKYA ile ilk atışı yaptı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir