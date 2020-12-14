Anthony Joshua ve Tyson Fury dev maçtan 550 milyon euro kazanacak

Anthony Joshua ve Tyson Fury dev maçtan 550 milyon euro kazanacak

Dünya tarihinin en önemli boks maçlarından biri olarak kabul edilen Anthony Joshua ve Tyson Fury maçından iki boksörün kazanacağı para 550 milyon euro olacak.

Boks tarihinin en önemli boksörlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Anthony Joshua ve Tyson Fury'nin karşılaşacağı dev maçın detayları da belli oldu.

MAÇIN DEĞERİ TAM 550 MİLYON EURO

Sadece dövüş dünyası değil, tüm spor camiasının konuştuğu bu maçın getireceği gelir de ortaya çıktı. İngiliz basınınında yer alan habere göre; Joshua - Fury maçının değeri tam 500 milyon sterlin. (550 milyon euro)

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anthony Joshua ve Tyson Fury, 2021 yılı içinde iki kez karşı karşıya gelecek. İlk dövüş için ikisi de kazancı %50 - 50 paylaşacak.

Ardından bir rövanş maçı olacak. Burada ise ilk dövüşü kazanan paranın %60'ını, kaybeden ise %40'ını alacak.

Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı.

MAÇI KAZANDI, FURY'E SESLENDİ

Anthony Joshua, geçtiğimiz günlerde Bulgar rakibi Kubrat Pulev'i yenerek ağır sıklet kemerlerini korumuştu.

90 bin kapasiteli Wembley Stadyumu'nda koronavirüs nedeniyle sadece bin seyirci önünde bir zafer daha alan Joshua, galibiyetin ardından vatandaşı Tyson Fury'e seslenmişti.

İngiliz boksör Anthony Joshua, ''Hayatım boyunca tüm kemerlerin peşinden koştum. Bunun için yaşıyorum.'' diyip rakip olarak Fury'i istediğini belirtmişti.

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"ÖNEMLİ DEĞİL, GELSİN BAKALIM"

Joshua, dövüşün ardından "Karşımdakinin kim olduğu önemli değil, rekabeti severim. Eğer bu Tyson Fury olacaksa benim için önemli değil. Gelsin bakalım." sözlerini kullanmıştı.

"SENİ ÜÇ TURDA DÖVECEĞİM JOSHUA"

Bunun üzerine Tyson Fury, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Joshua'ya cevap vermiş ve ''Seni üç tur içinde döveceğim Joshua! Bekle beni... Bu dövüşü istiyorum. Seni yere sereceğim.'' diyerek dikkat çekmişti.

SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME

Joshua, Fury'nin ortalığı geren açıklamaları üzerine bir paylaşımda bulunurken ''Az laf, çok iş'' diyerek rakibine göndermede bulundu.

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