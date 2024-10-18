Anthony Joshua'nın dehşet çığlıkları

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Dünyanın en güçlü dövüşçülerinden biri olan Anthony Joshua'nın 2 ağır sıklet şampiyonluğu bulunuyor.

32 yaşında, 28 galibiyetinin 25'ini nakavtla kazanan boksörün balık korkusu olduğu ortaya çıktı.

Son olarak Wembley'deki tarihi maçta Daniel Dubois'e nakavt olan Anthony Joshua ile ilgili bir itiraf geldi.

Boks organizatörü ve Barry Hearn Show adlı podcastin sahibi Barry Hearn, programında Joshua'nın balık korkusunu açıkladı.

Hearn açıklamasında, Joshua ile birlikte balık tutmaya gittiklerini belirtti ve sonrasında Joshua'nın dehşet içinde çığlık atmasına sebep olan olayı anlattı.

"İNSANLARI BAYILTIYORSUN BALIKTAN MI KORKUYORSUN"

Hearn, daha önce hiç balık tutmamış olan Anthony Joshua'yı bir kere balık tutmaya götürdüğünü ifade etti.

Daha sonra Joshua'nun 5 ya da 6 kiloluk bir balık yakaladığını belirterek, "Çok büyük bir balık değildi." dedi.

Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. Hearn, Joshua'nın balığı tuttuktan sonra bir anda dehşete kapıldığını ve sürekli "Ne yapacağım?" diyerek çığlık attığını belirtti.

Yaşananlar sonrasında ise Hearn, Joshua'ya, "'İnsanları bayıltarak geçimini sağlıyorsun. Bir balıktan mı korkuyorsun?' dedim." ifadelerini kullandığını açıkladı.