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    Aşı karşıtı Avrupa şampiyonu boksör hayatını kaybetti

    Corona virüs salgınının gerçek olduğuna inanmayan ve aşı olmayı reddeden Avrupa kick boks şampiyonu Frederic Sinistra virüsten hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 13:50
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    Aşı karşıtı Avrupa şampiyonu boksör hayatını kaybetti

    40 yaşındaki Frederic Sinistra Kasım ayının sonlarında corona viruse yakalandı.

    Antrenörünün ısrarı üzerine tedavi olmayı kabul etti. Boksör sosyal medya hesabından virüsün ciğerlerini olumsuz etkilediği ancak ringe daha güçlü döneceğine dair mesaj paylaştı.

    UYARILARA RAĞMEN EVE GEÇTİ

    Belçikalı sporcu doktorların uyarısına rağmen tedaviye evinde devam etmek istedi. Evinde oksijen tüpüne bağlanan Dünya şampiyonu boksör 16 Aralık’ta Liege kentinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Boksör 21 Aralık’ta toprağa verildi.

    Aşı karşıtı Avrupa şampiyonu boksör hayatını kaybetti #1

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