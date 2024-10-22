Avrupa şampiyonu Nurselen Yalgettekin'e Cizre'de görkemli karşılama

İHA

Sporun birçok alanında, uluslararası arenada genç sporcularımız, başarılarıyla ilklere imza atmaya devam ediyor.



8-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, İrlandalı rakibi Irving Carleigh Maria’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Bu büyük başarı, Şırnak’ta coşkuyla karşılandı.

"CİZRE SENİNLE GURUR DUYUYOR" SLOGANLARI

Şampiyonanın ardından uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na inen Nurselen Yalgettekin’i, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar ile Yalgettekin’in ailesi ve yüzlerce vatandaş karşıladı. "Cizre seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde milli sporcu büyük bir coşkuyla karşılandı.

TÜRK BAYRAĞI İLE VATANDAŞLARI SELAMLADI, DAVUL ZURNA İLE KARŞILANDI

Vali Birol Ekici ve Kaymakam Ahmet Vezir Baycar’ın yoğun ilgi gösterdiği Yalgettekin, havalimanından yüzlerce araçlık bir konvoyla uğurlandı. Yol boyunca motosikletli yunus polislerinin gerçekleştirdiği akrobatik gösteriler etkinliğe renk kattı. Konvoy, İdil Çevreyolu, Nusaybin Caddesi, Orhan Doğan Caddesi ve Şerafettin Elçi Caddesi'nde şehir turu atarak ilerlerken, milli sporcu elinde taşıdığı Türk bayrağıyla vatandaşları selamladı. Yalgettekin’e yoldaki vatandaşlar alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Şehir turunun ardından ilçe gençlik merkezinde davul zurna eşliğinde karşılanan milli sporcu, Cizre Kaymakamı ve vatandaşlarla birlikte halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

"NURSELEN, 50 BİN ÖĞRENCİMİZE UMUT IŞIĞI OLDU"

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Nurselen Yalgettekin’in Bulgaristan’da tarih yazdığını ve Türk bayrağını göndere çekerek tüm Cizre’ye büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.

Baycar,

Bu başarı hepimizi onurlandırdı. Nurselen, Cizre’deki 50 bin öğrencimize umut ışığı oldu. Azmin ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kendisi gençlerimize ve sporcularımıza büyük bir örnek teşkil etti

dedi.

"CİZRE VE ŞIRNAK'TA BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"

Ayrıca, Nurselen’in bu başarısından dolayı görkemli bir karşılama düzenlediklerini belirten Baycar,

Cizre’de ve Şırnak’ta büyük bir potansiyel var. Gençlerimiz çok azimli, çalışkan ve kararlılar. Biz yeterli desteği verirsek, daha nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarabiliriz

diyerek sporculara olan inancını dile getirdi.

NURSELEN: "TÜRK HALKININ DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSETTİK"

Avrupa şampiyonluğunu kazanmanın gururunu yaşadığını belirten milli boksör Nurselen Yalgettekin,

Bulgaristan’daki şampiyonada bayrağımızı göndere çekmek tarifsiz bir onurdu. Zorlu anlarda, tüm Türk halkının desteğini arkamızda hissettik ve bu güçle mücadelemizi sürdürdük. Sonunda Avrupa şampiyonluğu bize nasip oldu

dedi.

"BİR SPORCU İÇİN EN MUTLU ANLARDAN BİRİ"

Yalgettekin, şampiyonluğun yanı sıra Şırnak’ta kendisi için düzenlenen muhteşem karşılama töreninin de kendisini derinden etkilediğini belirterek,

Uçaktan indiğimde gördüğüm manzara beni çok heyecanlandırdı. Emeklerimin böyle anlamlı bir şekilde karşılık bulması, bir sporcu için en mutlu anlardan biri. Bu güzel karşılama için emeği geçen herkese ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum

ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR BUDAK: "BU GURURU BİRLİKTE YAŞAMAK TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK"

Antrenör Rıdvan Budak da karşılamanın anlamını vurgulayarak,

Kendi maçlarımda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Ancak öğrencim Nurselen’in final maçına çıkacağı gece sabaha kadar uyuyamadım. Maçın nasıl geçeceği, nasıl sonuçlanacağı konusunda sürekli düşündüm. Cizre’de büyük bir karşılama hazırlığı yapıldığını öğrendiğimde heyecanım daha da arttı. Neyse ki Nurselen büyük bir başarıya imza attı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Bu gururu birlikte yaşamak tarif edilemez bir mutluluk

dedi.