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    Beşiktaş boks takımı sporcusu Emre Önceler vefat etti

    Beşiktaş, boks takımı sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 10:59
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    Beşiktaş boks takımı sporcusu Emre Önceler vefat etti

    Beşiktaş, Boks takımı sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

    İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

    "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Öğle namazına müteakip kaldırılacak

    Emre Önceler’in cenazesi, yarın (9 Nisan) Feriköy Hasan Zeynep Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır.

    Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

    Beşiktaş JK"

    Beşiktaş boks takımı sporcusu Emre Önceler vefat etti #1


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