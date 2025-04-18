Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu’ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ziyaret

DHA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Özgür Güzey, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Başkan Hekimoğlu, Ali Koç’a Türk boksuna ve amatör sporlara vermiş olduğu kıymetli desteklerden dolayı teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Milli takıma birçok sporcu kazandıran Fenerbahçe Kulübü’nün Türk boksu açısından taşıdığı önemin altını çizen Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başkan Ali Koç’a misafirperverliği için teşekkür ederiz. Türk boksu için çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüplerimize olan ziyaretlerimiz devam edecek. Türk boksu için tüm kulüplerimizin görüşleri bizim için çok değerli.

Fenerbahçe’nin boks başta olmak üzere birçok amatör branşta Türk sporuna büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Hekimoğlu, bu desteklerin artarak sürmesinin önemine dikkat çekti.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Görüşmenin sonunda Başkan Hekimoğlu, Ali Koç’a plaket takdim etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da ziyareti için Hekimoğlu’na teşekkür ederek, Türk boksuna olan desteklerinin süreceğini belirtti.