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    Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda altın madalya kazandı

    Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde altın madalya kazandı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 16:06
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    Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda altın madalya kazandı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları devam ediyor.

    Fransa’nın başkenti Paris’te 51 kiloda ringe çıkan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşılaştığı İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    OLİMPİYAT BİLETİNİ DE ALMIŞTI

    Organizasyonun çeyrek finalinde Belaruslu rakibi Yuila Apanasavic'i mağlup eden Çakıroğlu, olimpiyat biletini de almıştı.

    Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda altın madalya kazandı ViDEO

    Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda altın madalya kazandı #1

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