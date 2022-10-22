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Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
- 22.10.2022 - 18:47
- Güncelleme : 22.10.2022 - 19:19
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı Caitlin Fryers ile karşılaştı.
Buse Naz Çakıroğlu, rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Buse Naz, İrlandalı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.
50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.