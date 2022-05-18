Petrol
109.81
-1.89%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
467.827
-3.12%
BTXN Coin
14.98
2.95%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C
    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

    Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenen Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.
    • 18.05.2022 - 18:37
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 19:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.

    Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta 4-1 önde olmasına rağmen hakemin verdiği ceza puanı nedeniyle 1-0 kaybetti. İkinci rauntta rakibinin uzağında kalan ve isabetli yumruklar vuran 25 yaşındaki milli boksör, bu bölümü net bir şekilde 5-0 aldı.

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi VİDEO

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası nda finale yükseldi #1

    Finale yükseldi

    Seyirci desteğiyle iyi performansını sürdüren Buse Naz, üçüncü raundu 5-0, maçı da 4-0 kazandı.

    Buse Naz, 48 kiloda finale çıkan Ayşe Çağırır'dan sonra bu şampiyonada adını finale yazdıran ikinci milli boksör oldu.

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası nda finale yükseldi #2

    Final 20 Mayıs'ta

    Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası nda finale yükseldi #3

    Hatice Akbaş da finalde

    Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yenerek finale yükseldi.

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası nda finale yükseldi #4

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası nda finale yükseldi #5

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası nda finale yükseldi #6

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası nda finale yükseldi #7


    İlginizi Çekebilir

    Arnavutköy'de bisiklet tamirhanesi alevlere teslim oldu
    3. Sayfa

    Arnavutköy'de bisiklet tamirhanesi alevlere teslim oldu

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    ABD'nin sivillerin öldüğü Bağuz saldırısı raporu: Operasyon savaş hukukuna uygundu
    Dünya

    ABD'nin sivillerin öldüğü Bağuz saldırısı raporu: Operasyon savaş hukukuna uygundu

    Görüş Bildir