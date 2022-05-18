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    Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi. Peki Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 10:26
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    Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor.

    Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde 50 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli rakibi Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.

    Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz, ilk raundu 4-1, ikinci raundu ise 5-0 alarak yarı finale adını yazdırdı.

    Buse Naz, "İnşallah sonu altın olacak. Şu anlık her şey yolunda" dedi.

    Heyecanlı dakikaları kaçırmak istemeyen spor severler, "Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman" merak ediyor. İşte maçın detayları...

    Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Bronz madalya kazanması kesinleşen Buse Naz Çakıroğlu, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.

    Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde saat 18.00'da başlayacak olan müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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