Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi. Peki, Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı final maçına çıktı.

Yarı final maçında Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng ile karşılaşan Busenaz Sürmeneli, ilk raundu 3-2, ikinci raundu ise 5-0 kazandı.

Son rauntta da etkili oyununu sürdüren 23 yaşındaki boksör, raundu 5-0 kazanarak müsabaka sonunda finale adını yazdırmayı başardı.

Finale yükselen milli boksörlerden 4. isim olan Busenaz Sürmeneli'nin final maçının tarihi araştırma konusu oldu.

Peki, Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kilo finalinde 20 Mayıs 2022 Cuma günü Kanadalı Charlie Cavanagh karşısında üst üste ikinci altın madalya için mücadele edecek.

Şampiyonada bugün finale yükselen milli boksörlerden 4. isim olan Busenaz Sürmeneli, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, ''66 kilo yeni bir sıklet. Biz de zorlandık. Bu hayatta her şey zor. Olimpiyattan sonra yine burada da 1 numara olup bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. Güzel maçlar oluyor, son bir adım kaldı. Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmemesini istiyorum.'' dedi.