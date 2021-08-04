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    Busenaz Sürmeneli: O madalya gelecek

    Busenaz Sürmeneli: O madalya gelecek

    Tokyo 2020'de finale yükselen boksörümüz Busenaz Sürmeneli, maçın ardından, "Bekle Türkiyem o madalya gelecek bize" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 10:02
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı Borgohain ile karşılaştı. Busenaz Sürmeneli, rakibini farklı yenip adını finale yazdırdı.

    Kübalı Vasquez'in yönettiği maçta, ilk rauntta Busenaz Sürmeneli 5-0 önde tamamladı.

    Busenaz ikinci raundu da 5-0 kazandı. Busenaz, üçüncü raundu da rahat kazandı ve Tokyo Olimpiyatları’nda finale çıkarak tarihe geçti.

    Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de finalde FOTO GALERİ

    Busenaz Sürmeneli: O madalya gelecek #1

    "BEKLE TÜRKİYEM O MADALYA GELECEK"

    Maçın ardından ringten inen Sürmeneli, kameralara karşı "Bekle Türkiyem o madalya gelecek bize, ülkemize gelecek. O yangınları da çıkaranlar, bir ölür bin diriliriz." ifadelerini kullandı.

    Busenaz Sürmeneli: O madalya gelecek İZLE

    Busenaz Sürmeneli: O madalya gelecek #2

    Busenaz Sürmeneli: O madalya gelecek #3

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