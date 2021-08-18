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    Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi vefat etti

    Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi Sürmeli Sivri, vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 17:38
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    Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi vefat etti

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bugün acı bir haber aldı.

    Sürmeneli'nin anneannesi Sürmeli Sivri, hayatını kaybetti.

    "ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

    Acı haberi Trabzonspor duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi, antrenörümüz Cahit Süme'nin kayınvalidesi Sürmeli Sivri'nin vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Sürmeli Sivri'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Busenaz Sürmeneli nin anneannesi vefat etti #1

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