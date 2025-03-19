Busenaz Sürmeneli'nin hedefi bitmiyor

AA & Ensonhaber

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, gözünü yeniden olimpiyat şampiyonluğuna dikti.

Niş kentinde düzenlenen şampiyonada 66 kiloda şampiyon olan Busenaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OLİMPİYATTAN SONRA KISA BİR SÜREDE ÇOK ÇALIŞTIK"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alamadığını ancak çok çabuk toparlandığını aktaran Busenaz, şu ifadeleri kullandı:

Olimpiyattan sonra kısa bir sürede çok iyi çalıştık. Bu takım dünya üçüncüsü oldu. Takımımız Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da zirvede olacak. Ben de yeniden Los Angeles'ta altın madalya kazanacağım. Paris'te yenildim, kötü bir yenilgi oldu, beklemiyordum böyle bir şey ama yenilmem gerekiyormuş. Her şeyde bir hayır vardır, Allah öyle istedi ve öyle oldu. İnşallah daha güzel başarılar elde ederiz, yapacağımız daha güzel işler var. Takımıma, federasyon başkanımıza ve kulübüm Fenerbahçe'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

"BOKS TARİHİNE GEÇTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Kadın boksunda dünya şampiyonalarında 3 altın madalya kazanan 9 sporcudan biri olarak tarihe geçen Busenaz, şu şekilde konuştu:

Boks tarihine geçtiğim için de mutluyum. İnşallah daha fazla madalya alırım ve bu istatistiğin de zirvesine çıkarım. Beni izleyen Türk halkına da teşekkür ederim. Kendimi izlettirmeyi seviyorum, uzun bir süre daha beni izleyecekler. İnşallah 2028'de de en iyi performansımı seyrettiririm.

"KENDİNİ İSPATLAMIŞ BİR BOKSÖR"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü ve üç dünya şampiyonluğunda da yanında olan Cahit Süme, bu başarının sporcusuna büyük bir moral olduğunu dile getirdi.

Paris 2024'ten sonra Busenaz'ın çok çabuk ayağa kalktığını vurgulayan Süme, şunları kaydetti: