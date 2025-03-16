Büşra Işıldar, gümüş madalyanın sahibi oldu

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Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final maçında milli sporcu Büşra Işıldar, Rusya'dan Saltanat Medenova ile karşılaştı.

Rus rakibine üç raundu da kaybeden milli sporcu, dünya ikincisi oldu.

GENÇLER KATEGORİSİNDE BİRÇOK ŞAMPİYONLUĞU VAR

Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde kariyerinde ilk defa uluslararası arenada final oynadı.

Gençler kategorisinde birçok şampiyonluğu bulunan 23 yaşında milli boksör, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez bronz madalya almıştı.

İLK KEZ BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA YER ALDI

Kariyerinin ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcusu, gümüş madalya alarak önemli bir başarı elde etti.