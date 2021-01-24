Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
240.803
-1.50%
EXEN Coin
18.72
-1.83%
10ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 10 C
    Conor McGregor nakavt oldu

    Conor McGregor nakavt oldu

    İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu (UFC) Conor McGregor, 1 yıllık aradan sonra çıktığı ilk karşılaşmada nakavt oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UFC’nin Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda düzenlenen Conor McGregor - Dustin Poirier maçı kısa sürdü.

    Dustin Poirier, Dubai'de gerçekleşen maçta Conor McGregor'u ikinci rauntta navakt ederek kazanan isim oldu.

    6 YIL SONRA RÖVANŞI ALDI

    İkili arasında 6 yıl önce yapılan karşılaşmayı Conor McGregor, ilk rauntta Poirier'i nakavt ederek kazanmıştı.

    Bu maç öncesi de Conor McGregor, ''Poirier iyi bir dövüşçü ama benim seviyemde değil, onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim.'' açıklamasında bulunmuştu.

    Dustin Poirier - Conor McGregor kafes dövüşü VİDEO

    "GERÇEKLİKTEN UZAKLAŞIRSAN BÖYLE OLUR"

    Emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov da mücadeleyi tribünden takip etti. Nurmagomedov, maçın ardından McGregor hakkında konuşurken ''Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur.'' dedi.

    Conor McGregor

    Conor McGregor

    Conor McGregor

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir