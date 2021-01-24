Conor McGregor nakavt oldu

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu (UFC) Conor McGregor, 1 yıllık aradan sonra çıktığı ilk karşılaşmada nakavt oldu.

UFC’nin Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda düzenlenen Conor McGregor - Dustin Poirier maçı kısa sürdü.

Dustin Poirier, Dubai'de gerçekleşen maçta Conor McGregor'u ikinci rauntta navakt ederek kazanan isim oldu.

6 YIL SONRA RÖVANŞI ALDI

İkili arasında 6 yıl önce yapılan karşılaşmayı Conor McGregor, ilk rauntta Poirier'i nakavt ederek kazanmıştı.

Bu maç öncesi de Conor McGregor, ''Poirier iyi bir dövüşçü ama benim seviyemde değil, onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim.'' açıklamasında bulunmuştu.

Dustin Poirier - Conor McGregor kafes dövüşü VİDEO

"GERÇEKLİKTEN UZAKLAŞIRSAN BÖYLE OLUR"

Emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov da mücadeleyi tribünden takip etti. Nurmagomedov, maçın ardından McGregor hakkında konuşurken ''Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur.'' dedi.