Elif Güneri, bronz madalya aldı

AA & Ensonhaber

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın +81 kilo yarı final maçında Elif Güneri, Çin'den Yilian Zhan'la karşı karşıya geldi.

Çinli rakibine üç rauntta da mağlup olan Elif, finale kalma şansını kaçırdı.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Boksa iki yıl ara verdikten sonra tekrar ringe çıkan Elif, ilk büyük şampiyonasında dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Milli takımın en tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki boksör, dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 1'i gümüş, 5'i bronz olmak üzere 6'ya çıkardı.