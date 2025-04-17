Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u transfer etti

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağlarken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmesini de yeniledi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulübün olimpik branşlara verdiği değerin altı çizilerek "Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, Türk boksunun gururu olan sporcularıyla sözleşme yeniledi." denildi.

KAAN TRANSFER EDİLDİ, 7 İSMİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Açıklamada 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden boksör Kaan Aykutsun'un transfer edildiği belirtilirken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı’nın sözleşmelerinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

"NİCE ZAFERLERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Olimpik branşlarda sürdürülebilir başarı hedeflendiğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: