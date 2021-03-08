Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Güney Amerika şampiyonu Gusmyr Perdomo'yu nakavt ederek ringlere dönüş yaptı.

Fırat Arslan, Almanya'nın Göppingen kentinde kendisine ait olan Fırat Arslan Spor Okulu'nda gerçekleştirdiği boks galasında, Güney Amerika şampiyonu Gusmyr Perdomo ile karşı karşıya geldi.

Güçlü rakibini üçüncü rauntta nakavt eden Arslan, pandemi dolayısıyla bir yıldan beri ringe çıkamamasına rağmen, performansından hiçbir şey kaybetmediği gösterdi.

Fırat Arslan, Güney Amerika şampiyonunu nakavt etti - İZLE

'KAYBEDERSEM BOKSU BIRAKACAĞIM' DEMİŞTİ

Gusmyr Perdomo, karşısında başarılı bir performans sergileyen Fırat Arslan, karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada, "Bu maçı kaybedersem boksu bırakacağım." demişti. Ancak gerek maçta gösterdiği performans ve gerekse bu zaferin ardından basına yaptığı açıklamada, boksa devam edeceğini ve ilk hedefinin Dünya Kıtalar Arası Şampiyonluğu, ardından dünya şampiyonluğu için ringe çıkmak olduğunu vurguladı.