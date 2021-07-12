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- Floyd Mayweather'ın servetine Conor McGregor katkısı
Floyd Mayweather'ın servetine Conor McGregor katkısı
UFC'de Dustin Pourier maçını kaybeden Conor McGregor, Floyd Mayweather'ın servetine katkı sağladı.
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 16:54
- Güncelleme : 12.07.2021 - 17:19
UFC'de merakla beklenen maçta kazanan Dustin Pourier oldu.
Karşılaşmada yere ters basan Conor McGregor'ın ayak bileği kırıldı. McGregor, salondan sedyeyle götürülürken maçı, hakem kararıyla Dustin Pourier kazandı.
MAYWEATHER’IN SERVETİNE KATKIDA BULUNDU
Conor McGregor'ın bu yenilgisi, dövüş sporlarının bir başka gözde ismi Floyd Mayweather'ın servetine katkıda bulundu.
Mayweather, Instagram hesabından McGregor'un maçı kaybedeceğine dair 50 bin dolarlık bahse girdiğini duyurdu. Karşılaşmanın sonucu 44 yaşındaki boksöre 35 bin dolar kazandırdı.