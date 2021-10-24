Gökhan Saki'den ringlere muhteşem geri dönüş

Yıllar önce bıraktığı spora 6 yıl sonra geri dönüp galibiyet alan Gökhan Saki, Glory Collision 3’te James McSweeney’i nakavt ederek ringlere efsane bir geri dönüş yaptı.

Gökhan Saki geri döndü. 38 yaşındaki Schiedam savaşçısı Glory Collision 3'te 40 yaşındaki İngiliz James McSweeney'e karşı kazandı ve bunu şık bir şekilde yaptı

Saki, rakibini ikinci kez yere sererek maçı 2. rauntta bitirdi. Saki oyun planında sürekli olarak McSweeney'nin bacaklarını aradı ve bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Saki, McSweeney'nin uyluğuna sol alçak tekme attığında, dövüş sona erdi.

Gökhan Saki, James McSweeney'i nakavt etti - İZLE



SAKİ GALİBİYETİ HOCASIYLA KUTLADI

Gökhan Saki Antrenör Mike Passenier'in kollarına atladı ve galibiyeti yardımcı yorumcu Badr Hari ile kutladı. Hari, "Harika bir iş çıkardı" dedi. "Bu tekmeler güçlüydü. Uzun zamandır dövüşmedi, değil mi?" Hari, Saki'nin kickboks'taki yokluğundan bahsetti. Saki, "10 gündür kampa odaklanıyorum, 10 hafta olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi..