Hatice Akbaş, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

AA & Ensonhaber

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 54 kilo yarı final maçında Hatice Akbaş, Tayland'dan Natnicha Chonprongkla'yla karşılaştı.

İlk raundu alan Hatice, ikinci raundu kaybetti. Son rauntta daha iyi olan Hatice, maçı 4-1 kazanarak finalist oldu.

Hatice Akbaş, 16 Mart Pazar günü finalde Faslı Widad Bertal ile altın madalya mücadelesi verecek.

HATİCE YENİDEN FİNALDE

Katıldığı son dünya şampiyonasında altın madalya alan Hatice Akbaş, yeniden finalde mücadele verme hakkı elde etti.

İstanbul'da 2022 yılında düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice, bu organizasyonda da final biletini aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan 23 yaşındaki milli boksör, pazar günü yeniden kürsünün ilk sırasına çıkmak için ter dökecek.