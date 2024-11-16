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Haber Merkezi

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması, Türkiye saatiyle 08.08'de başladı.

Teksas'ın Arlington şehrindeki 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda gerçekleşen dev maç, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edildi.

JAKE PAUL'DEN 'SAYGI DURUŞU'

Genç boksör Jake Paul, efsanevi boksör Mike Tyson'ı 8 raund sonunda 78-74’lük puanla mağlup etti.

Maçın son anlarında Jake Paul, Mike Tyson’ın önünde boyun eğerek ona olan saygısını gösterdi. Tyson ise bu hareket karşısında genç rakibine sarılarak teşekkür etti. Bu anlar, spor dünyasında takdirle karşılandı ve tarihe geçti.

KAZANDIKLARI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Netflix üzerinden milyonlarca kişi tarafından izlenen tarihi karşılaşmada kazanan Jake Paul, 40 milyon dolar kazanırken, Mike Tyson 20 milyon dolarlık ödülle ringden ayrıldı.

MIKE TYSON KİMDİR?

Mike Tyson, kariyeri boyunca ringdeki sert ve korkusuz stiliyle rakiplerini ürküten bir isim olarak boks tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 44'ü nakavtla sonuçlanan toplam 50 galibiyet ve 6 yenilgiye sahip olan Tyson, 1986 yılında, henüz 20 yaşındayken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı.

Tyson, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) unvanlarını aynı anda elinde bulunduran ilk ağır sıklet boksörü olarak tarihe geçti. 2005'te profesyonel boks kariyerini sonlandıran Tyson, 15 yıl aradan sonra 2020 yılında gösteri maçı için ringe dönerek izleyicileri tekrar kendisine hayran bıraktı.

Tyson, spor camiasında en çok 1997'de Evander Holyfield ile yaptığı ve Holyfield'ın kulağını ısırarak kopardığı unutulmaz maçla hatırlanır. Bu olay, diskalifiye edilmesine ve spor dünyasında hafızalardan silinmeyecek bir skandala yol açtı. İngiliz spor kanalı Sky Sports, Tyson'ı "Profesyonel ringe çıkan en vahşi dövüşçü" olarak tanımladı.

JAKE PAUL KİMDİR?

YouTube'da 20,8 milyon aboneye ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip olan Jake Paul, 2018 yılında boks kariyerine adım attı. İlk amatör maçını, YouTuber Deji Olatunji'ye karşı yapan Paul, daha sonra profesyonel olarak dövüşmeye başladı. Profesyonel arenada 11 kez ringe çıkan ve 10 galibiyet (7'si nakavt) elde eden Paul, yalnızca bir mağlubiyet aldı.

Paul'ün dövüş geçmişinde NBA eski oyuncularından Nate Robinson gibi isimler yer alırken, tek mağlubiyetini 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan bir müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında aldı.