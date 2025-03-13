Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 sporcumuz daha madalyayı garantiledi

AA & Ensonhaber

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri'den sonra Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman da yarı final bileti aldı. Yarı final karşılaşmaları yarın TSİ 16.00 ve 20.00'de yapılacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU, KISA SÜREDE KAZANDI

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyatlarda iki gümüş madalya sahibi Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Moğolistan'dan Arinzul Chinabat ile karşılaştı.

Daha ilk rauntta attığı yumruklar sonucu rakibine iki defa saydıran Buse Naz, hakem kararıyla maçı kısa sürede kazanarak yarı finale yükseldi.

Buse Naz, yarı finalde yarın ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic'le karşı karşıya gelecek.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN'DAN İLK DÜNYA DERECESİ

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kariyerinin ilk dünya şampiyonası derecesini elde etmeyi garantiledi.

Esra, 57 kiloda çeyrek finalde Venezuela'dan Diana Alejandra Maestre Marquez ile ringe çıktı. Rakibini üç rauntta da yenen milli sporcu, böylelikle yarı finale yükseldi ve madalyayı garantilemiş oldu.

Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde yarın ev sahibi ülke Sırbistan'dan Andela Brankovic'le finale çıkma mücadelesi verecek.

Akşam seansında ringe çıkan milli sporculardan 63 kiloda Esmanur Lök, Kazakistan'dan Aida Abikeyeva'ya, 70 kiloda ise Sema Çalışkan, Rusya'dan Elena Gapeshina'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.